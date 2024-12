Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 19-19, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: primo quarto equilibrato in perfetta parità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStoppata di Causeur sulla sirena: partita equilibrata, 19-19 alla prima sirena!19-19 2/2 per Dimitrijevic che vale il pareggio!17-19 Appoggio di Fournier: contro-sorpasso!17-17 McKissic in transizione: match ancora in discussione!17-15 Nikola Mirotic da due: altro vantaggio!15-15 2/3 per Evan Fournier a cronometro fermo: ancora!15-13 Piazzato di Gillespie: nuovo vantaggio.13-13 Pareggio dei greci con Moustapha Fall.13-11 Taglio perfetto di Sasha Vezenkov: -2.13-9 SHIELDS NON CI STA! SEGNA LA TRIPLA, +4.10-9 Risponde subito Vezenkov con la stessa moneta.10-6 Leandro Bolmaro fin in fondo!8-6 ZAAAACH LEEDAYYY!! BOMBAAAAAAA5-6 Piazzato di Vezenkov: sorpasso greco!5-4 Schiacciata di Moustapha Fall: l’accorcia!5-2 NICOOO MAAANNIOOON! TRIPLAAAAAA2-2 Bolmaro pareggia subito i conti!0-2 Taglio perfetto di Papanikolau: si sblocca subito l’