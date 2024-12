Tvplay.it - È ufficiale, rompe con una Big di Serie A e si trasferisce in Premier

DallaA allaLeague, èil trasferimento dopo la rottura con il club. La nuova esperienza sta per iniziareA una settimana dall’inizio della sessione invernale di calciomercato è stato già ufficializzato un acquisto importante da parte del club che sta decisamente stupendo inLeague con un piazzamento tra le prime quattro della classifica.Ècon una Big diA e siin– Tvplay.it (Foto Ansa)Un’annata decisamente sorprendente per il Nottingham Forest. Dopo la faticosa salvezza conquistata lo scorso anno, il club allenato dal portoghese Nuno Espirito Santo è attualmente quarto in classifica davanti a Manchester City, Aston Villa e Tottenham e può ambire quantomeno a giocarsi la qualificazione in Champions League, competizione alla quale il Forest manca dagli anni ’80 dopo il doppio trionfo delle edizioni 1978-79 e 1979-80.