Scuolalink.it - Concorso Docenti PNRR2: punteggi e requisiti per chi è già idoneo, le FAQ

Leggi su Scuolalink.it

Il, suddiviso in due procedure specifiche per scuola secondaria (DDG n. 3059/2024) e infanzia/primaria (DDG n. 3060/2024), prevedeattribuiti anche per il superamento di precedenti concorsi. Tuttavia, i criteri di assegnazione dei punti variano in base alla pubblicazione delle graduatorie di merito. Ecco tutti i dettagli utili per la corretta compilazione della domanda.o per superamento di precedenti concorsi La tabella B allegata al decreto ministeriale prevede uno specifico per il superamento di precedenti concorsi: 12,50 punti: attribuiti a chi ha superato tutte le prove di un precedenteordinario per titoli ed esami per lo specifico posto o classe diper ilo Per usufruire dei 12,50 punti, è necessario che: La graduatoria di merito sia stata pubblicata entro il 30 dicembre 2024.