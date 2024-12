Lopinionista.it - Classifica canzoni del momento dicembre 2024: hit parade top 20

Leggi su Lopinionista.it

In vetta allainternazionale di“All my love” dei Coldplay, sul podio Bing Crosby x V (BTS) e LaufeyAl primo posto della Top 20 internazionale di, svettano i Coldplay con All My Love pubblicato il 4 ottobree contenuto all’interno del loro decimo album “Moon Music”. Questa bella canzone è una sorta di ballata molto commovente che racconta il tema dell’amore incondizionato; dedicata alla persona amata ma anche alla famiglia e al pubblico che ha amato e ama la band da anni. Questo brano, eseguito dal vivo nel giugno di quest’anno all’Olympic Stadium di Atene, è stato poi presentato da Chris Martin in un Karaoke Bar di Las Vegas.PLAYLIST: https://youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaHYtR1BPlYSKqIVfQBWuK1Y&si=7yHe7qUrWQXeyCgDurante una intervista esclusiva con NME, Martin ha spiegato il significato della canzone, evidenziando come l’amore possa essere coltivato ogni giorno anche se le difficoltà della vita cercano di distruggerlo.