Romadailynews.it - Cina: avvia programma pilota per ottimizzare appalti pubblici

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 26 dic – (AgenziaXinhua) – Il ministero cinese delle Finanze ha annunciato l’avvio di unin alcune regioni selezionate del Paese per promuovere la concorrenza leale neglicostantemente l’ambiente imprenditoriale degli. Secondo un avviso pubblicato ieri dal ministero, il lavorosara’ svolto per affrontare il problema dei prezzi anormalmente bassi neglinelle zonedi libero scambio di Pechino, Tianjin, Shanghai, Fujian, Guangdong e nel porto di libero scambio di Hainan. L’avviso stabilisce che gli enti deglinelle zonedevono considerare in modo esaustivo le informazioni storiche sulle transazioni dei progetti e le ricerche di mercato per formulare richieste di appalto scientifiche, complete e chiare, e devono fissare limiti di prezzo massimo ragionevoli per fornire una base per le offerte competitive da parte dei fornitori.