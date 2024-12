Inter-news.it - Cagliari-Inter, Nicola ne recupera uno: le novità dall’allenamento

In arrivo, il 28 dicembre alle ore 18.00. I rossoblù continuano ad allenarsi in vista della sfida e Davideriesce are uno degli infortunati.REPORT ALLENAMENTO – Il campionato non si ferma mai, neanche per il periodo natalizio. In arrivo c’è la diciottesima giornata di Serie A, nonché l’ultima del 2024, che prevede. All’Unipol Domus arriverà la squadra di Simone Inzaghi, in campo contro i ragazzi di Davidesabato alle ore 18.00. Per questo motivo i rossoblù continuano a lavorare assiduamente per preparare al meglio la sfida contro i nerazzurri. Come fa sapere il sito ufficiale del club,tani si sono allenati nel giorno di Santo Stefano al CRAI Sport Center. Dalla sessione di lavoro odierna arrivanoimportanti in vista di