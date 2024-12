Barbara D’Urso | Myrta Merlino al mio posto su Canale 5? Non guardo la tv Ma con Pier Silvio va tutto bene – Il video

Leggi su Open.online

Questa sera, a Striscia la notizia (5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’Oro «benaugurante» a, che negli ultimi mesi è stata lontana dai riflettori televisivi. Il Tapiro, che vuole simboleggiare la sua assenza nel panorama televisivo, è decorato con un corno portafortuna, augurandole un ritorno di successo. Staffelli non perde l’occasione di incalzare la conduttrice sui motivi della sua assenza in tv, sollevando anche il tema dei presunti problemi conBerlusconi. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5, però, non si lascia intimidire e con un sorriso rassicurante dichiara: «Va, con nessuno è successo niente e voglioa tutti». «Le luci allale ho inventate io»Il discorso si sposta poi sul suo stile iconico e unico, che ha caratterizzato per anni la televisione italiana di Mediaset.