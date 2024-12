Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-12-2024 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione nessun disagio da segnalare sulla rete viaria della capitale nelrimane nel complesso scorrevole in zona Boccea resta chiuso per accertamenti tecnici su un edificio il tratto di via Gregorio XIII da via Clemente VII a Largo Gregorio XIII chiuse anche via Bonifazi da Largo Gregorio XIII a via Pio VII e la piazza di largo Gregorio XIII ricordiamo che fino al 6 gennaio le ZTL di centro storico e Tridente resteranno attive dalle 6:30 alle 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e dei giorni festivi ad eccezione della giornata di oggi mercoledì 25 dicembre prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico la circolazione ferroviaria sulla lineaPisa è ancora rallentata per la presenza di rami sulla linea tra Maccarese Ladispoli transito regolato tramite l’utilizzo di un unico diario maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito