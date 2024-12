Laspunta.it - Top Runners Castelli Romani, buona prova alla “Presepe dei sogni” ad Artena

Domenica 22 dicembre 2024 si è svolta ad(RM) la prima edizione della corsa podistica “dei”, un evento sportivo di 9,6 chilometri che ha richiamato a raccolta numerosi moltissimi atleti. Il ritrovo si è tenuto alle ore 8:30 in Piazza D’Aria Borghese, mentre il via ufficiale è stato dato alle ore 10:00.Gli sportivi hanno attraversato le vie del borgo e i paesaggi circostanti, regalando momenti di grande competizione sportiva e soddisfazione. Tra gli atleti in gara, si sono distinti Marcello Angeloni e Giacomo Latini, membri della Asd Top.La premiazione di Marcello AngeloniMarcello Angeloni ha gareggiato nella categoria SM75+ e ha concluso il percorso con il tempo di 56 minuti e 33 secondi. Questo risultato gli ha permesso di piazzarsi al secondo posto nella classifica della sua categoria.