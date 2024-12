Liberoquotidiano.it - "Tacciano le armi! Giubileo, occasione per rimettere i debiti": l'Urbi et Orbi di Papa Francesco

, nel suo tradizionale messaggioetnel giorno di Natale, 25 Dicembre,, ha rinnovato con forza l'appello per la pace in Terra Santa: "lein Medioriente! Con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme, rivolgo il pensiero alle comunità cristiane in Israele e in Palestina, in particolare alla cara comunità di Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima. Cessi il fuoco, si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata dalla fame e dalla guerra", ha dichiarato. Ha poi aggiunto: "Sono vicino anche alla comunità cristiana in Libano, soprattutto al sud, e a quella in Siria, in questo momento così delicato. Si aprano le porte del dialogo e della pace in tutta la regione, lacerata dal conflitto. E voglio ricordare qui anche il popolo libico, incoraggiando a cercare soluzioni che consentano la riconciliazione nazionale".