Ilveggente.it - Sudtirol-Cittadella, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della diciannovesima giornata diB e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Fino a questo momentohanno parecchie cose in comune, non solo i punti (17). Entrambe stanno cercando di allontanarsi dalla zona rossa dopo aver cambiato guida tecnica – il club bolzanese ha addirittura esonerato già due allenatori in stagione – e, a differenza di qualche settimana fa, non sembrano più completamente spacciate. Tuttavia, in attesa di rinforzi di spessore nel mercato di gennaio, non bisognerà abbassare la guardia, soprattutto in uno scontro diretto così delicato.B: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itIl, dopo una lungadi sconfitte, ha invertito la rotta con l’arrivo dell’esperto Fabrizio Castori: con lui al timone sono arrivati due risultati positivi, il primo contro il Mantova (2-2) ed il secondo al San Nicola contro il Bari (0-1), match deciso da una rete di El Kaouakibi al 90?.