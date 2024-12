Liberoquotidiano.it - Stiamo andando alla deriva? Ecco il pantheon di Marcello Veneziani: i nomi da cui ripartire

Pur essendo, dal punto di vista artistico, geneticamente temerario,con la sua ultima opera letteraria mira ad essere ambizioso al limite dell'incoscienza. Perché Senza eredi (Marsilio, pp. 336, euro 19), è sì undi ritratti intellettuali di maestri autentici, presunti e controversi senza tempo, ma è pure un manifesto di denuncia e una lucida analisi di un'epoca che ha scelto, consapevolmente o meno, di recidere i legami con il passato e di ignorare il futuro. Lo dice, nel volume, lo stesso: siamo senza eredi e non lasceremo eredità; non riceviamo nulla, né trasmetteremo nulla. Questa è, in modo crudo e diretto, la dote della nostra illusoria contemporaneità autosufficiente. Ma una tale premessa, già di per sé piuttosto nefasta, non è che l'inizio di una lucida analisi della società moderna in cui, nel cammino della vita, non ci si sceglie più come partner, amici, alleati, allievi, ma al massimo come “coinquilini”, viandanti in un mondo in cui la condivisione si limitasuperficialità di una asettica e fugace corsa in ascensore.