Spezia-Mantova | le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I liguri vogliono proseguire la loro rincorsa al vertice della classifica, mentre i lombardi sono determinati a raggiungere la zona play-off.vssi giocherà giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Picco.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl blitz di Catanzaro ha consentito ai liguri di raggiungere il Pisa al secondo posto in classifica ed ora sperano di staccarlo per lanciarsi all’inseguimento del Sassuolo capolista. La squadra di D’Angelo è ancora imbattuta e la sensazione è che si giocherà la promozione in A fino in fondo.I lombardi, invece, navigano a metà classifica con 22 punti, un ottimo risultato per una neopromossa che adesso spera di raggiungere i play-off.