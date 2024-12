Serie turca Tradimento | le anticipazioni del 22 dicembre

Leggi su Serietvinpillole.it

: ledel 22racconta la storia della famiglia Yenersoy, che all’apparenza sembra perfetta, ma nasconde segreti sorprendenti. Gli episodi sono disponibili oltre che su canale 5 anche su Mediaset Infinity.: ledel 22Domenica 22, ore 21.20Güzide decide di riportare Emre a casa della madre. Nel frattempo, Tarik confida a Oltan che Ozan ha investito il milione di dollari in un fondo in Corea, rendendo i soldi inaccessibili per altre due settimane. Tuttavia, Oltan e Tolga intuiscono subito che Ozan sta mentendo. Nazan, insospettita, va a cercare Ozan sul posto di lavoro, ma scopre con grande sorpresa che si è già dimesso da tempo. Più tardi, vedendo Tarik sul balcone con Yesim, Nazan convince Güzide a coglierlo in flagrante adulterio.