Quotidiano.net - Sant’Egidio, 400 bisognosi al pranzo di Natale alla Basilica di Trastevere. “Oltre la rassegnazione e la solitudine”

Roma, 25 dicembre 2024 - Un pasto caldo e il calore di una grande famiglia hanno accolto i 400 commensali deldinelladi Santa Maria ina Roma. Una vera festa per le persone più fragili, tradizionale appuntamento del 25 dicembre della comunità di Sant'Egidio. “Unche supera lae la, fanno sapere gli organizzatori. Domani, il 26 dicembre, lasagne e regali solidali nelle carceri di Rebibbia e Regina Coeli a Roma e in altri penitenziari italiani. Una tradizione diiniziata 42 anni fa a: allora erano solo una ventina di invitati, trae volontari, ma lo spirito di solidarietà e condivisione era lo stesso. Da quel giorno, era il 25 dicembre del 1982, l’iniziativa si ripete ad ognicon un grande e lauto banchetto che non ha confini.