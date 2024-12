Tvplay.it - Roma, rivoluzione a gennaio per prepararsi a giugno: Allegri sogno per la panchina

Leggi su Tvplay.it

Sarà unmolto impegnativo in casa: diverse operazioni sul tavolo. L’obiettivo è già la prossima stagione.La vittoria contro il Parma ha riportato morale e fiducia in casa giallorossa, ma soprattutto ha permesso alla squadra di ottenere tre punti fondamentali che evitano un Natale con i patemi di classifica. Nessuno ad inizio anno si sarebbe aspettato unain quelle posizioni. Una situazione per certi versi inaspettata, che sta costringendo la dirigenza a correre ai ripari. I già due cambi di allenatore, con il ritorno di Ranieri fino a fine stagione, sono preludio ad un piccolache avverrà traperper la(ANSA) TvPlay.itLa proprietà ha ribadito di voler essere maggiormente coinvolta e Ghisolfi dovrà lavorare molto sul mercato di riparazione.