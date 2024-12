.com - ROBBIE WILLIAMS: in radio e in digitale il nuovo singolo “FORBIDDEN ROAD”

È ine in, ““, ilattesissimodi, estratto dalla soundtrack ufficiale del film omonimo sulla vita dell’artista, “Better Man”, al cinema in Italia dal 1° gennaio 2025.Scritta dainsieme a Freddy Wexler e Sacha Skarbek, ““, presente alla fine del film, ha un testo riflessivo, unito al suono di una chitarra acustica, che si sviluppa poi in un emozionante crescendo di archi.L’album “Better Man (Original Motion Picture Soundtrack)“, disponibile dal 27 dicembre ine successivamente anche in versione fisica in formato CD.La copertina della colonna sonora riflette il poster del film, ed è un omaggio alla leggendaria cover dell’album di, “Life Thru a Lens”. L’immagine originale della copertina dell’album è stata scattata dal rinomato fotografo, Andy Earl, autore di oltre 120 indimenticabili cover e interni di album, tra cui quelli di, Pink Floyd, Johnny Cash, Madonna e Prince.