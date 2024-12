Napolipiu.com - Pedullà: “Pellegrini-Napoli si può fare, c’è un retroscena con Raspadori”

Leggi su Napolipiu.com

: “si può, c’è uncon”">Il giornalista di Sportitalia fa il punto sul futuro del centrocampista della Roma: contratto in scadenza e ingaggio alto, gli scenari per gennaio.Ilpensa seriamente a Lorenzo. Secondo quanto rivelato da Alfredoattraverso il suo sito ufficiale, il centrocampista della Roma potrebbe lasciare la capitale già a gennaio. Il calciatore, che percepisce circa 6 milioni a stagione bonus compresi, ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e al momento non ci sono margini per il rinnovo.L’esperto di mercato di Sportitalia ha fatto chiarezza sulla situazione: “Bisognaun distinguo in relazione alle voci degli ultimi giorni, in modo da non dare in pasto notizie prendendole a casaccio.