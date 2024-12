Bergamonews.it - Microbiotica intestinale, dieta ed esercizio fisico: un’interazione a tre

Leggi su Bergamonews.it

Il microbiotaè un argomento su cui la ricerca scientifica si è concentrata particolarmente negli ultimi anni, ma prima di approfondire le modalità di interazione coned, capiamo meglio di cosa si tratta.Il microbiotaè l’insieme di tutte le cellule microbiche che colonizzano l’intestino ed è una componente integrante dell’organismo umano, tant’è che proprio per il suo importante contributo ai processi fisiologici di quest’ultimo, è considerato un vero e proprio organo metabolicamente attivo.Esso svolge diverse funzioni essenziali per l’uomo: promuove lo sviluppo dell’intestino e del sistema immunitario, fornisce protezione contro gli agenti patogeni, regola la motilitàe, inoltre, è in grado di produrre vitamine e di modulare l’effetto degli alimenti introdotti da un individuo, sull’individuo stesso.