Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-12-2024 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

Henry trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli soleggiati ovunque e nevicate sulle Alpi Centrali di confine al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali con qualche innocua addensamento sui rilievi di confine in serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo asciutto con attenta prevalente di numerosi ovunque al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni tirreniche precipitazioni sparse sulla brutto con neve dai 400 metri al pomeriggio poche variazioni con Quota neve in lieve aumento in Abruzzo dei 500 metri in serata ancora tempo stabile tra Lazio e Toscana ne viene brutto ancora dei 400 metri di quota al sud Al mattino instabilità diffusa con precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari sulla Sicilia settentrionale neve in Appennino dei Cinquecento 700 metri terreno sulla Sardegna il pomeriggio ancora tempo instabile Con quanta neve invariata soleggiato ancora sulla Sardegna in serata No Manu condizioni di maltempo su Sicilia Basilicata Molise zone interne della Campania neve dai 500-600 metri temperature minime stabilimento da nord a sud massimo in generale diminuzione Salvo una flessione positiva settentrione le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa