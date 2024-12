Inter-news.it - Marotta: «Giocatori di oggi più emancipati, io mi sto adeguando»

Leggi su Inter-news.it

, dopo aver parlato di Inzaghi e delle linee guida interiste, ha espresso il suo pensiero sul caso ultras e suidi. Sempre su Sky Sport 24.TRASPARENZA –ha risposto poi alla domanda sull’inchiesta legata alle due curve di Inter e Milan: «L’inchiesta è in corso, esprimo gratitudine alla magistratura e alle forze dell’ordine. Noi collaboriamo per debellare questo fenomeno, dove ci sono attività criminali che non c’entrano con lo sport. Abbiamo vissuto violenza fisica dentro e fuori lo stadio, ma era relativo al mondo del calcio., siamo davanti ad una situazione che non c’entra nulla: diventa difficile alle società debellare. Noi collaboriamo per garantire trasparenza. Difficile contrastare questa violenza quando è consumata da 400 persone, bisogna imparare la cultura sportiva sin dalle elementari.