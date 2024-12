Iltempo.it - Macchinista Tgv suicida, treni in tilt in Francia: il gesto sconvolge il Paese

Leggi su Iltempo.it

Inun fatto di cronaca inusuale ha segnato ilin queste ore di festività natalizie, causando nel contempo non pochi disagi sulla rete ferroviaria. Undel treno ad alta velocità (Tgv) si èto saltando dal treno in corso alla vigilia di Natale. Il suodisperato ha avuto ripercussioni per migliaia di viaggiatori sulla linea del sud-est della, mettendo il traffico incon ritardi tra 3 e 5 ore. L'autista «si è ucciso mentre il treno era in movimento», hanno dichiarato i vertici della compagnia ferroviaria Sncf, in un comunicato stampa. «Non appena ha lasciato la sua posizione di guida, i dispositivi di arresto automatico del treno sono stati attivati e il treno si è fermato automaticamente», hanno sottolineato. «La sicurezza dei passeggeri del treno non è mai stata minacciata, così come la sicurezza del traffico, poiché la centrale di gestione del traffico è stata immediatamente allertata in modo automatico», ha affermato la compagnia ferroviaria.