Kazakistan precipita aereo di linea | a bordo 70 passeggeri

Incidente mortale per un volo Azerbaijan Airlines, sopravvissuti in bilico tra numeri contrastantiUnEmbraer 190 della Azerbaijan Airlines, partito da Baku e diretto a Grozny, in Cecenia, èto questa mattina in, vicino alla città di Aktau. Asi trovavano 70 persone, trae membri dell’equipaggio. Secondo i dati preliminari, diffusi dal Ministero delle Emergenze kazako, le vittime sarebbero 42, mentre i superstiti sarebbero 25, 22 dei quali già ricoverati in ospedale. Tuttavia, le informazioni rimangono confuse: altre fonti parlano di 14 sopravvissuti, cinque dei quali in gravi condizioni.Soccorsi in azioneSul luogo dell’incidente sono intervenuti circa 150 vigili del fuoco per domare l’incendio che ha avvolto i resti del velivolo. In aggiunta, sono operativi 52 soccorritori e 11 mezzi speciali del Ministero delle Emergenze kazako.