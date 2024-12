Pianetamilan.it - Ex Milan, il 2024 di Castillejo: i suoi numeri al Sassuolo

Ma che fine ha fatto Samu? L'ex esterno delha vissuto undi alti e bassi. Dato l'addio ai rossoneri, dopo la vittoria del 19esimo scudetto, il classe '95 è tornato in Spagna, al Valencia, ma senza vivere dei momenti memorabili. Ecco, così, che arriva la chiamata dell'Italia e illo accoglie a braccia aperte. Per capire, però, com'è andata l'annata dibasta ricordare la triste retrocessione del club neroverde. Attualmente,fa parte dei giocatori svincolati. Diventa dunque facile riassumere idel suo. Con il, infatti, l'esterno ha collezionato solo 19 presenze, tra campionato e Coppa Italia, ma senza mettere a segno alcun gol o assist. Insomma, non proprio la stagione dei sogni, ma le opportunità sono sempre dietro l'angolo e non è detto che non rivedremonuovamente in Serie A nel 2025.