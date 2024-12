Biccy.it - Eva Grimaldi parla di Garko al Grande Fratello e si fa censurare

Leggi su Biccy.it

Tra gli amici più cari di Evac’è anche Gabriel, i due sono stati colleghi ed hanno recitato insieme in più occasioni e per anni la loro coppia (creata a tavolino) è stata tra le più chiacchierate. L’attrice ha speso bellissime parole pere l’ha ricordato anche di recente al. Mentre cercava di consolare Shaila Gatta, laha detto: “Quella tua e di Lorenzo è una storia finta, io le riconosco perché ne ho avuta una. Ho avuto un amore finto e se n’èto tanto e quindi riconosco gli amori fasulli. Ho avuto questa relazione finta per quattro anni, fatto anche per le copertine“.Lunedì scorso Eva è tornata hare di Gabriel e si è lasciata scappare una parolaccia (detta in modo affettuoso) e ilè subito intervenuto. Durante una chiacchierata con Luca Calvani, laha detto: “Hai fatto Le Fate Ignoranti con Gabriel? Oddio ecco dove ti avevo visto.