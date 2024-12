Anteprima24.it - Due famiglie bloccate dalla neve a Bocca della Selva, salvate dai Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: 2 minutiAncorae vento investono il Sannio: il maltempo imperversa in questo Natale. La notte tra il 24 e il 25 è stata molto difficile per dueche a bordo di due autovetture sono rimastesulla strada che conduce aa ridosso tra le province di Bento, Caserta ed il molisano a causaintensa nevicata che da ore si abbatteva sul territorio. Le persone a bordo delle due autovetture erano dirette verso un hotel nel molisano distante ancora una ventina di chilometri, ma nell’affrontare i tornanti in prossimitànota località turistica hanno dovuto arrendersi alla. Le auto sono rimastee peraltro era diventato impossibile capire dove fosse la stessa carreggiata avendo il manto bianco ricoperto tutto. È dunque scattato l’allarme con la richiesta di soccorso aidel