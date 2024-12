Tpi.it - Concerto di Natale da Assisi 2024: tutto quello che c’è da sapere

dida: anticipazioni, musiche, artisti e streamingOggi, mercoledì 25 dicembre, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda il tradizionaledidalla Basilica superiore di San Francesco ad, arrivato alla 39esima edizione. Dai classici come Stille Nacht al brillante medley dicontenente i popolari Jingle Bellls e We Wish You a Merry Christmas, passando per pagine di grandi autori molto amate dal pubblico come “O mio babbino caro” di Puccini, la Danza slava di Dvo?ák o la Fantasia ungherese di Lehár. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Anticipazioni (musiche, musicisti, artisti)Protagonisti la cantante palestinese Amal Murkus, il soprano russo di origine ucraina Ekaterina Bakanova e il violinista israeliano Itamar Zorman, che insieme al direttore David Giménez e all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai porteranno nelle case di tutti gli italiani l’atmosfera del Santoe un messaggio di pace, serenità e fratellanza.