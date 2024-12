Iltempo.it - 32 i sopravvissuti dello schianto di un aereo in Kazakistan. L'ipotesi sulle cause | GUARDA

Undell'Azerbaijan Airlines con 67 persone a bordo si è schiantato questa mattina nella città kazaka di Aktau, lasciando almeno 32, secondo quanto riferito dalle autorità. Riprese video della bodycam fornite dal Ministero delle Emergenze delmostrano i primi momenti successivi all'arrivo dei servizi di emergenza sulla scena dell'incidente dell'Embraer 190. Il Ministero delle Emergenze delha dichiarato in un comunicato su Telegram che a bordo vi erano cinque membri dell'equipaggio. L'Embraer 190 ha effettuato un atterraggio di emergenza a 3 km dalla città, ha riferito in precedenza Azerbaijan Airlines. Ci sono anche le immagini del momento in cui isi allontanano dall'di linea partito da Baku e diretto a Grozny, in Cecenia.