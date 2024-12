Isaechia.it - Zeudi Di Palma fa coming out al Grande Fratello: “Mi piacciono anche le donne, mi sono lasciata col mio ex per questo”

Nella Casa del, alout di Helena Prestes, che ha rivelato negli scorsi giorni di aver avuto delle storie d’amore con due, ha fatto seguito a quello diDi, accendendo una conversazione importante sulla diversità e l’accettazione., con naturalezza e sincerità, ha condiviso la sua esperienza, rivelando la sua bisessualità e raccontando i dettagli del suo percorso personale e familiare.Parlando con la coinquilina Shaila Gatta,ha spiegato di essere consapevole della sua bisessualità fin da giovane. Nonostante la consapevolezza precoce, ha scelto di fareout con la famiglia solo nel 2020:Io lo so da quandopiccola. Ho fattoout con la mia famiglia quattro anni fa, ma già lo sapevo.con il mio ex ragazzo ne ho parlato, ma lui non l’ha accettato.