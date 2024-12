Calciomercato.it - Verona-Milan, cori razzisti a Maignan: la decisione UFFICIALE del Giudice sportivo

Il portiere rossonero si era lamentato con l’arbitro Marinelli, il quale durante la partita non aveva preso alcun provvedimentoÈ arrivata ladelin merito aiindirizzati a Mikedurante, gara andata in scena venerdì scorso al ‘Bentegodi’ e valevole per la diciassettesima giornata di Serie A.in(LaPresse) – calciomercato.itIlha chiesto alla Procura della FIGC “una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili dei, allo stato della procedura dell’individuazione dei responsabili ed alla collaborazione, al riguardo, della società scaligera”. In sostanza un supplemento di indagini.: nessun provvedimento di MarinelliAl termine del match, vinto 1-0 dalla squadra di Fonseca grazie al gol di Reijnders, il portiere rossonero si era lamentato con l’arbitro Marinelli – il quale a gara in corso non ha preso alcun provvedimento – per aver appunto ricevuto deidi discriminazione razziale dai tifosi scaligeri.