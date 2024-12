Terzotemponapoli.com - Venezia, sollievo per Di Francesco

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilbatte il Cagliari ed oltre alle prestazioni stavolta raccoglie anche i tre punti in uno scontro diretto. La vittoria interna porta i veneti proprio ad una sola lunghezza dai sardi. Nicola e i suoi uomini ora si trovano in piena zona retrocessione al terzultimo posto.Arimane Dianche per Di, come racconta il quotidiano locale Il Gazzettino ricordando dei dubbi estivi: “A inizio stagione per bookmakers ed esperti Eusebio Disarebbe stato il primo allenatore esonerato, invece finora sono saltati 5 suoi colleghi – De Rossi e Juric a Roma, Gotti a Lecce, Gilardino al Genoa e giusto ieri Nesta a Monza – mentre lui sta “tranquillamente” preparando la trasferta di fine anno allo stadio Maradona. Tutto ciò dopo essersi simbolicamente concesso – piace immaginarlo così – una bella fetta di panettone alla faccia dei gufi.