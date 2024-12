Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Sonia Lorenzini contro Alessio Pecorelli? Le gravi accuse

Leggi su Anticipazionitv.it

, ex protagonista di, ha fatto parlare di sé con un messaggio durissimo condiviso nelle sue Instagram Stories. Il riferimento, secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbe ad. Quest’ultimo (ex tronista della stagione 2024-2025) è stato costretto a lasciare il programma senza scelta a causa delle segnalazioni arrivate alla redazione. Scopriamo insieme le forticheha lanciato attraverso il suo profilo.: il duro messaggio diNelle sue storie,ha condiviso parole forti, denunciando atteggiamenti tossici e offensivi subiti durante una frequentazione. Questo il messaggio completo: “RINGRAZIA A DIO CHE NON TI PRENDO A CALCI IN CULO (citazione). Da un uomo o roba del genere mi son sentita dire! E forse da donna, a tratti debole quale sono, di fronte all’ipotesi di trovare l’amore ho accettato anche quello.