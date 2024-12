Ilrestodelcarlino.it - "Un sociologo nello staff: perché?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Consiglio comunale acceso, la sera del 19 dicembre sul Bilancio di Previsione 2025-’27, il Dup e la programmazione dell’Azienda speciale per il triennio. Tra le novità positive, a seguito delle contestazioni del Cavriago Lab, la sindaca Bedogni ha spiegatosi è deciso di acquistare per 150mila euro la ex scuola gialla del Parco dello Sport, usata attualmente come magazzino durante i lavori di ristrutturazione del Municipio: "Ospiterà un emporio solidale, dove gli utenti potranno fare la spesa in cambio di volontariato e servizi per la comunità. Due stanze saranno assegnate allo Sporting Cavriago; 3 aule saranno usate dalla Cremeria, mentre due altri spazi saranno destinati accogliere la sede del Cpia, la scuola di italiano per stranieri". Nella programmazione delle opere pubbliche è previsto nel 2025 l’ampliamento cimitero (950mila euro) e la manutenzione di alcune strade (550mila euro); sul 2026 è in programma la riqualificazione della devastata Piazza Zanti (costo 1 milione, dopo bocciatura del progetto al Bando regionale).