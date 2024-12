Thesocialpost.it - Tragedia in Alto Adige: escursionista morto sotto una valanga

Leggi su Thesocialpost.it

Unha tragicamente perso la vita a causa di unanel passo Stalle, in.L’uomo stava percorrendo un sentiero relativamente semplice che conduce al valico italo-austriaco, situato a 2.052 metri di altitudine, sopra la val Pusteria. Il gruppo era quasi arrivato in cima quando, mentre attraversavano un canalone, si è staccata una piccola slavina che ha travolto e sepolto l’uomo. I suoi compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi componendo il numero 112, e l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites è decollato per raggiungere il luogo dell’incidente insieme ai soccorritori alpini.Leggi anche: Il Giubileo in diretta – Il messaggio del papa: “La porta sia un invito a entrare in una nuova vita”Sfortunatamente, l’non era dotato dell’Arva, il dispositivo elettronico per localizzare le persone sepolte, dato che il percorso non appariva particolarmente impegnativo.