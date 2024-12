Sempre più piccoli al via la prima Mini Globe Race | giro del mondo in solitario su barche di 580 metri

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dimenticate l e cifre astronomiche delle regate transoceaniche di alto livello, come il Vendéeattualmente in corso a bordo dei grandi Imoca 60 piedi, e i budget milionari. Sta per partire la, a bordo di imbarcazioni che più ridotte forse si potrebbe ma non è chiaro come: 5,80