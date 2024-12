Scomparso da casa da tre giorni Mino è stato ritrovato in condizioni critiche Era uscito per fare un giro in bici Avrebbe avuto un malore Ora è ricoverato all’Umberto I

Leggi su Dayitalianews.com

Sono statidi angoscia quelli vissuti da tutti gli abitanti di Montecelio, borgo medievale alle porte di Roma, per la scomparsa di Domenico Iorio, maestro di musica molto amato e figura conosciuta in paese. Domenico, noto come “”, eravenerdì 20 dicembre dalla sua abitazione, lasciando familiari e amici in forte preoccupazione. Dopo tredi ricerche, èinnelle vicinanze del borgo.L’appello per ritrovare DomenicoLa scomparsa aveva scosso profondamente la comunità locale. Un vicino didella famiglia aveva lanciato un accorato appello sui social: “Domenico vive da solo e si è allontanato dalla sua abitazione lasciando il cellulare spento. Non ha portato con sé i documenti personali né la sua amata gattina Mina, alla quale è molto legato.