Sci alpino i convocati dell’Italia per le gare di Bormio | Dominik Paris ritrova la sua Stelvio

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sciprosegue la propria serie di appuntamenti in Italia: dopo le due prove veloci andate in scena in Val Gardena (superG e discesa libera) e dopo la doppietta tecnica in Alta Badia (gigante e slalom), il Circo Bianco si trasferirà aper il consueto appuntamento post-natalizio.Sulla mitica pistaandranno in scena una discesa e un superG nel weekend del 28-29 dicembre, preceduti da due giornate di prova (26 e 27 dicembre, confermatissimo il Santo Stefano sulla neve per tornare a riassaporare un po’ di neve dopo Natale) per testare il tracciato in Valtellina, dove tra l’altro si disputeranno ledi scimaschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Max Carca, DT della Nazionale Italiana, ha convocato undici atleti per il doppio appuntamento che chiuderà l’anno solare.