Santa Tracker, come funziona e come seguire il viaggio di Babbo Natale in diretta

Grandi e piccini, siamo tutti ufficialmente in attesa. Con i camini accessi e i biscotti fumanti per accoglierenelle nostre case, sperando di esser stati abbastanza buoni da meritare almeno un regalino. E il tenero nonnino dalla lunga barba bianca è già montato in sella alla sua slitta trainata da renne. Non ci credete? Guardare per credere, perché il percorso diClaus, per dirla all’inglese, è ben visibile e monitorato intramite un’app dedicata.la slitta diSul sito ufficiale www.norad.org, disponibile in nove lingue italiano compreso, è possibile monitorare in presail percorso della slitta di, e persino tenere d’occhio quanti pacchi regalo il beniamino delle feste ha già recapitato. Un gioco divertente, svolto su una colorata mappa interattiva, che registra l’arrivo delin base al fuso orario.