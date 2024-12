Ilrestodelcarlino.it - Pino crolla su un condominio: “Tragedia sfiorata in centro. Era un simbolo di Falconara”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 24 dicembre 2024 – Era tra i simboli di piazza Mazzini a, tra gli ultimi grandi “dispensatori verdi” di ombra e refrigerio nella colata di cemento del (nuovo) cuore della città. È precipitato addosso a un palazzo, centrando in pieno la facciata dell’edificio. “Una”, mormoravano i cittadini con il naso all’insù, dinanzi a quella scena da film. Ma fortunatamente i danni sono stati limitati. Per certo sono stati vissuti momenti di assoluta tensione a, quando alcuni residenti si sono visti entrare dentro casa le fronde dell’enormeche, sotto i colpi delle raffiche di vento, si è adagiato nella palazzina all’angolo con via Cavour. L’albero, alto oltre 15 metri, si è inclinato in direzione mare e si è fermato tra il terzo e il quarto piano, in prossimità di balconi e finestre.