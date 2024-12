Ilgiorno.it - Pesta la ex compagna dopo un anno e mezzo di stalking: arrestato

Borgo Mantovano (Mantova), 24 dicembre 2024 – Un ultimo incontro con l’ex compagno, per ribadire che la loro storia era finita, si è trasformato in una trappola di violenza, per una donna di 60 anni. Che sabato sera ha chiesto aiuto ai carabinieri e ha trovato il coraggio di denunciare l’ex, un 48enne di origine marocchina. Succede a Borgo Mantovano. L’uomo da oltre undava il tormento alla ex, con cui era finita. La temva di messaggi e telefonate, non si dava pace del rapporto terminato. La 60enne, disperata e quasi rassegnata ha pensato di incontrarlo per confermare, ancora una volta, la sua decisione. È proprio nella casa della vittima che si è consumato l’ennesimo episodio di violenza. Sabato sera alle 20 la donna ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri, una della Stazione di Ostiglia e l’altra della stazione di Sermide.