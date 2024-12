Cultweb.it - Perché ci scambiamo i regali a Natale? Le origini della tradizione sono antichissime

Leggi su Cultweb.it

Lo scambio diè unache affonda le sue radici molto più in profondità di quanto sembri. Non è solo un’espressione del consumismo moderno. Si tratta invece un rito antico che intreccia simboli pagani, rituali cristiani e gesti di solidarietà. L’idea di scambiarsi doni in inverno risale a riti preistorici legati al solstizio d’inverno, quando comunità si riunivano per celebrare la rinascita del sole con banchetti e scambi simbolici. I Romani, durante i Saturnalia (dal 17 al 23 dicembre), si scambiavano piccoli oggetti come candele o figurine in cera. Questa festa ribaltava le gerarchie sociali: padroni e servi festeggiavano insieme, e i doni erano spesso simbolici o scherzosi.Nel IV secolo dC, con la diffusione del Cristianesimo, ladei doni si intrecciò alla storia dei Magi che portarono oro, incenso e mirra a Gesù.