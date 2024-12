Pianetamilan.it - Pellegatti: “I cori dei tifosi? Continueranno anche se arriva Mbappé”

Leggi su Pianetamilan.it

Il nostro Stefano Bressi ha avuto modo di intervistare Carlo. Diverse le domande sul Milan: da Gerry Cardinale a Paulo Fonseca, senza dimenticare l'addio di Paolo Maldini e il mercato rossonero. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa! Sul prestito parzialmente rifinanziato proprio durante la protesta dei, caso o piccola risposta: "Non so se sia stato caso o piccola risposta, ma mi picco di dire che un comunicato così importante e invasivo non si fa mai a due ore da una partita di calcio. Che piaccia o no, la partita di calcio è la cosa più importante. Puoi sconvolgerla quando a due ore porti Ibrahimovic prima di Milan-Lecce, allora lì, con cose di calcio. Ma questo comunicato, che tranquillamente poteva essere detto il giorno dopo o una settimana dopo, tanto non cambiava niente, a due ore dalla partita è l'ennesimo errore di comunicazione.