Nuovo Pua per la Marina di Latina | il Consiglio comunale approva la delibera di adozione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 dicembre 2024 – Ildihato l’delPiano di utilizzazione degli arenili, esaminato nei giorni scorsi nelle commissione Urbanistica e, riunitesi in seduta congiunta.Il progetto, redatto dagli uffici della Pianificazione urbanistica e dal progettista incaricato, l’architetto Cristoforo Pacella, è uno strumento di pianificazione territoriale che ha l’obiettivo di disciplinare l’uso della costa, in particolare delle spiagge e dei litorali. Questo piano adottato dalsi propone di coniugare sviluppo economico e sostenibilità ambientale, prevedendo misure specifiche per la valorizzazione dellae delle risorse turistiche, senza compromettere l’integrità dell’ecosistema.Tra gli aspetti chiave delPiano di utilizzazione degli arenili adottato, si evidenziano: la sistemazione degli spazi per garantire accessibilità e fruibilità per tutti, inclusi sportivi e persone con disabilità; lo sviluppo turistico, investimenti privati e migliorando l’attrattività diLido; il rispetto ambientale; l’integrazione con altri strumenti di pianificazione.