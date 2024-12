Ilfattoquotidiano.it - “Niente sesso per vendetta, digiunate e non raccontate a tutti il vostro dramma”: le 6 regole di Daniel Lumera per affrontare le Feste se si è stati traditi o lasciati

L’infedeltà è tra le ferite d’amore più diffuse che causano dolori emozionali spesso difficili da superare. Un tradimento in amore non pregiudica solo il futuro della coppia ma può minare alcune certezze della persona che lo subisce, tra cui l’autostima, la paura di amare ancora, la diffidenza verso un futuro partner. Se poi questo avviene nel clima natalizio di questi giorni la sofferenza può trasformarsi in uno tsunami che travolge anche i più forti di spirito. Non tutto però è perduto. Nonostante sembri cadere il mondo addosso, ci sono modi e strategie di “pronto soccorso emozionale” che possono aiutare a sopravvivere durante lee a ripartire con più determinazione e fiducia in se stessi. Per capire come, abbiamo chiesto l’aiuto a, scrittore e riferimento internazionale nell’area del benessere e nella pratica della meditazione, che ci offre subito una prima indicazione: “In giorni di grandi abbuffate, provate invece a liberarvi digli eccessi.