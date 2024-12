Pianetamilan.it - Milanisti in prestito: ecco i numeri di Kalulu alla Juventus

Tra i calciatori che il Milan ha fatto partire nell'ultima sessione estiva di calciomercato, seppur in, spicca senza ombra di dubbio Pierre, che si è trasferitoe di cui di seguito riportiamo i. Il centrale francese, sin dalle prime uscite con il nuovo club, ha dimostrato di essere entrato nei meccanismi del tecnico Thiago Motta. Non solo, perché ha anche convinto tutti nell'ambiente. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con la Vecchia Signora? Da quando è arrivato, Pierreha giocato 13 partite in Serie A, di cui 11 da titolare e una da subentrato, prendendo solamente un cartellino giallo. A queste si aggiungano le 6 presenze in altrettanti match in Champions League, anche in questo caso condite da una sola ammonizione, dove non è mai stato sostituito.