Masterchef Italia in onda anche il 26 dicembre: le prime sfide

18 cuochi e due riserve in gara2024 è pronto a partire con 18 cuochi amatoriali e 2 riserve, scelti durante le selezioni, che aspirano a entrare nella Masterclass. Giovedì 26, su Sky e NOW, i primi due episodi introdurranno leiniziali curate dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.I concorrenti provengono da tuttae hanno background molto diversi: da Alessia, giovane cameriera di Parma, a Reza, consulente iraniano di 56 anni. I primi episodi includeranno una Mystery Box che esplora le radici personali dei partecipanti e un Invention Test ispirato a un “bosco”, ricco di profumi e sapori aromatici.La prima prova in esterna si svolgerà a Marano Lagunare, in Friuli Venezia Giulia, nella Riserva Naturale alle foci del fiume Stella.