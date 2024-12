Pianetamilan.it - Marchetti: “Milan? non credo ci siano stati contatti con altri allenatori”

Leggi su Pianetamilan.it

Luca, giornalista e esperto di mercato, ha condiviso le sue opinioni suldurante un intervento avvenuto su SkySport Club. Ecco, di seguito, le sue considerazioni sulla questione legata all'allenatore rossonero: “La fiducia della società, Fonseca, l’ha sempre avuta. Poi se dobbiamo prendere in considerazioni ipotesi futuribili deve crollare il. Ma ilad oggi non è crollato. Ilha cambiato la panchina affidandola a Fonseca, che ha ereditato una serie di problemi che c’erano anche con Pioli. Bisogna dare all’allenatore il tempo di intervenire seguendo la sua metodologia. La società l’ha sempre appoggiato e lui l’ha sempre detto. Poi è chiaro, glisono appesi ai risultati. Ma sono convinto che ad oggi all’interno della società non ci sia mai stata la voglia di cambiare Fonseca.