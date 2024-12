Quotidiano.net - Mangione in aula per il delitto del ceo: "Non sono colpevole"

Luigisi è dichiarato nondell’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare. Il 26enne accusato della morte di Brian Thompson è arrivato in tribunale a New York vestito in abiti civili. Pantalone chiaro, camicia bianca, maglione marrone. Polsi e caviglie incatenate,è apparso calmo e non ha lasciato trapelare emozioni. Ha presenziato all’udienza per le accuse presentate dallo Stato di New York, inclusa quella di terrorismo, accanto ai legali, con i quali ha avuto ripetuti scambi. Karen Friedman Agnifilo, l’avvocata che lo rappresenta, non ha nascosto le preoccupazioni per il suo assistito, riferendosi alla accuse statali e federali messe contro. Fuori dall’di tribunale, sfidando temperature sotto lo zero, decine di persone hanno manifestato a sostegno dial grido di ‘Free Luigi’ e agitando cartelloni contro le assicurazioni sanitarie.