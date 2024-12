Ilgiorno.it - Lodi, controlli delle forze dell’ordine: novanta denunciati e dieci lavoratori irregolari in 22 giorni

, 24 dicembre 2024 –nelgiano, 90in 22di dicembre 2024. Scoperti 10in nero in due posti di lavoro. Mese intenso per ledell'ordinegiane che, anche durante le feste, non intendono abbassare la guardia. Conmirati anche sugli spettacoli pirotecnici. Il coordinamentodi polizia, diretto dalla Prefettura di, ha esaminato i risultati dei servizi di prevenzione e controllo che hanno interessato l'intero territorio provinciale, nel periodo dal 1° al 22 dicembre 2024. Sono stati disposti dal Prefetto Enrico Roccatagliata nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo è aumentare la sicurezza e garantire prevenzione, con particolare attenzione ai luoghi più affollati per movida e shopping, centri urbani e zone a maggior rischio di degrado, tra cui stazioni ferroviarie, quartieri periferici etc.