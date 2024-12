Formiche.net - La Croazia reintroduce la leva obbligatoria. Il dilemma quantità-qualità per la Difesa

Dopo diciassette anni, nel 2025 inverrà ristabilita lamilitare. Ad annunciarlo è stato il ministro delladi Zagabria, Josip Buljevi?, il quale ha specificato che la misura entrerà in vigore verso la metà del nuovo anno, non appena il parlamento avrà passato una serie di disposizioni legali per attuare la nuova norma. Laaveva abolito il servizio militare obbligatorio nel 2008 ma ora, tra la generale corsa globale al riarmo e lo spettro di tensioni mai veramente sopite nei Balcani, Zagabria sembra decisa a fare marcia indietro. Anche altri Paesi europei, come la Germania, stanno valutando reintroduzioni parziali o complete del servizio militare di, soprattutto come riflesso dei mutamenti geopolitici conseguenti all’invasione russa dell’Ucraina, a riprova che il conflitto, quand’anche congelato, continuerà a produrre effetti temporali di lungo termine.